Подпольщик Лебедев: В Николаеве ликвидирована гостиница «Ингул» с боевиками ВСУ и иностранцами

Ч

ЧилиИвано

Фактор неожиданности, даже в России устали ждать от руководства таких действий и прекращение обманной сделки. Но это мелочь, посмотрим, решится ли кремль на настоящие боевые действия, ведь "бывшие партнёры" уже не просто медведя дразнят хворостиной, а уже рогатину на горло накидывают. Вялые какие то медведи в кремле, а чего было хотеть от безбожников 105 лет у власти на молельном месте? Представляете сколько возможностей Россия потеряла за это время?!, пока живём под плетью Господа? Нам пророчили 600 млн. населения, освоение всей северной Сибири и Арктики, неговоря уже об южнее регионах. Что же тут поделать, когда суровая власть - своих людей уничтожали, когда мягкая - враги наё..., обманывают. Сейчас наш медведь с опаской продумывает каждый шаг.