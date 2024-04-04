Закончить конфликт в Украине и секторе Газе ядерным ударом призвал конгрессмен Уолберг Ирэн ОрлонскаяПредложение о применении ядерных бомб в секторе Газа и на территории Украины, выдвинутое конгрессменом Тимом Уолбергом из США, вызвало широкий резонанс.
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