Какие дороги отремонтируют в Калининградской области в 2025 году

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля, ФедералПресс. Дорожные работы пройдут в Черняховском, Гурьевском, Багратионовском, Гвардейским, Озёрском, Зеленоградском, Полесскогом муниципальных округах, а также в Светловском, Балтийском, Гусевском городских округах.
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