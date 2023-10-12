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Авдеевка: стратегическая цель специальной военной операции

Авдеевка: стратегическая цель специальной военной операции

«Мы ликвидируем осиное гнездо украинских войск» Военкор Сладков рассказал о ситуации на Авдеевском направлении на СВО — взятие Авдеевки Авдеевка, небольшой город в Донецкой Народной Республике, расположенный всего в 20 километрах от Донецка, является стратегически важной целью для российской армии в ходе специальной военной операции.

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