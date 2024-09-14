Румыния накинулась на Россию: ракета пробила судно в акватории страны

Румыния заявила о нападении России на грузовое судно! В Кремле уже ответили на претензии.Министерство иностранных дел Румынии заявило, что Россия нанесла удар по грузовому судну, перевозившему украинское зерно в исключительной экономической зоне страны, ракетой Х-22.
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