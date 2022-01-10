Задержан владелец магазина, где продавался суррогатный алкоголь, которым смертельно отравились 8 жителей ХМАО и еще 7 попали в больницу

Задержан владелец магазина, где продавался суррогатный алкоголь, которым смертельно отравились 8 жителей ХМАО и еще 7 попали в больницу

Задержан владелец магазина в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа, где продавался суррогатный алкоголь, которым, по подтверждённым данным, отравились 15 человек, из которых восемь умерли.

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