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Царьград

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Энергетическая экспансия России: Как строится первая русская АЭС в Африке

Энергетическая экспансия России: Как строится первая русская АЭС в Африке

Русские специалисты продолжают строить АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Согласно сообщению Росатома, досрочно, в ноябре 2023 года, они приступили к монтажу "ловушки расплава" на втором энергоблоке - одному из ключевых строительных событий, запланированных на 2024 год.

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