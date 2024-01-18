Энергетическая экспансия России: Как строится первая русская АЭС в Африке

Русские специалисты продолжают строить АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Согласно сообщению Росатома, досрочно, в ноябре 2023 года, они приступили к монтажу "ловушки расплава" на втором энергоблоке - одному из ключевых строительных событий, запланированных на 2024 год.
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