Политолог Светов: Израиль показал террористам всего мира, как можно действовать

Взрывы гаджетов в Ливане и Бейруте организовали по американским методичкам полувековой давности. Служба безопасности «Хезболлы» дискредитировала себя, ведь бомбы можно было легко обнаружить, если тщательно проверить электронные устройства.
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