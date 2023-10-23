«Известия»: в Госдуму внесут доработанный законопроект о тишине с 23:00 до 07:00

В Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект о тишине. Депутаты предложат установить единое по России время, когда запрещено шуметь, ввести штрафы и назначить ответственных для фиксации нарушений.
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