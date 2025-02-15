Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Перед тем, как подписывать, у нас принято прочесть»: Зеленский отказался отдать США половину украинских недр

«Перед тем, как подписывать, у нас принято прочесть»: Зеленский отказался отдать США половину украинских недр

Журналист The Washington Post Джош Рогин в социальной сети X. Сообщмет, что Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предложенное делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Перед тем, как подписывать, у нас принято прочесть&quot;. Сомнительное заявление! В 2013 году договор ассоциации с ЕС никто читать не собирался. С другой стороны, а разве западных кураторов интересует мнение вассала!?
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