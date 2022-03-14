«Куда исчезли птицы?» – интересный детям спектакль Совсем не за горами весенняя пора. Зеленый театр порадовал детский сад Классическое образование, представив юным зрителям увлекательный спектакль про вестников наступающего потепления, птиц.
«Куда исчезли птицы?» – интересный детям спектакль Совсем не за горами весенняя пора. Зеленый театр порадовал детский сад Классическое образование, представив юным зрителям увлекательный спектакль про вестников наступающего потепления, птиц.
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