Самолет рухнул на жилые дома в Приангарье: дети полыхали как спички

6 декабря 1997 года в Иркутской области произошла трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс. Военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», следовавший во Вьетнам для перевозки двух собранных здесь истребителей Су-27, потеряв управление, рухнул на жилой поселок Иркутск-2.
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