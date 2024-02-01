Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ потеряли десять бригад по вине Залужного

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в провале контрнаступления украинских войск виноват лично главком ВСУ Валерий Залужный, позволивший потерять десять бригад, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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