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Политик Нимайер: Меркель могла проверять реакцию общества по вопросу газа из РФ

Политик Нимайер: Меркель могла проверять реакцию общества по вопросу газа из РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее высказывалась о преимуществах газовых поставок из России для Берлина, могла проверять общественное мнение населения страны относительно возможного возобновления этих поставок.

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