Воробьев сообщил об открытии подстанции скорой помощи в Ногинске

Работники скорой медицинской помощи 28 апреля отмечают профессиональный праздник. Накануне знаменательного события новую подстанцию скорой помощи открыли в Ногинске, где будут базироваться 15 бригад и диспетчерская, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
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