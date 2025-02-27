Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Алла Пугачёва хочет вернуться в Россию, но не знает, где купить билет

Алла Пугачёва хочет вернуться в Россию, но не знает, где купить билет

Свободная Пресса Алла Борисовна Пугачёва в своих сетевых постах делает очень тонкие намёки на толстое обстоятельство.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Почему может? Без &quot;может&quot;,- так оно и есть!
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9 час.
Александр Денисов
Тссс! Не говорите ей где продают билеты на поезд...
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9 час.
Юрий Золотарев
Пу-Галкины? Назад?? В  Россию??? Да пжалуйста! Она - дояркой, он - конюхом (можно в ЖКХ, дворником).  Нет проблем!!
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8 час.
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