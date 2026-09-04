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Мировое обозрение

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Украина входит в полосу финансового истощения: кто заплатит за дыру в бюджете

Украина входит в полосу финансового истощения: кто заплатит за дыру в бюджете

Украинская финансовая система подошла к моменту, когда привычная формула «еще один транш — и проблема решена» начинает давать сбой.

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