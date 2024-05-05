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Русская весна

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Просто бизнес: глава Госдепа откровенно признал, что США выгодно используют Украину

Просто бизнес: глава Госдепа откровенно признал, что США выгодно используют Украину

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, оценил заявление главы Госдепа Энтони Блинкена, который, пытаясь успокоить нарастающее возмущение американских политиков и налогоплательщиков вливаниями в конфликт на Украине, откровенно признался в том, что США этим просто выгодно пользуются.

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