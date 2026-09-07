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Газета.ру

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Почти 30% учителей назвали критическое мышление важнейшим навыком для детей

Почти 30% учителей назвали критическое мышление важнейшим навыком для детей

Самым перспективным навыком для современный молодежи российские педагоги считают критическое мышление, 28,6% респондентов отметили именно его как важнейший.

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