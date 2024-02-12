10 цитат Михаила Булгакова, которые откроют вам секреты житейской мудрости

Пока сборы экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова перешагивают отметку в миллиард рублей, мы перечитали этот роман и другие произведения писателя, чтобы найти скрытую в них жизненную мудрость.
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