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10 цитат Михаила Булгакова, которые откроют вам секреты житейской мудрости

10 цитат Михаила Булгакова, которые откроют вам секреты житейской мудрости

Пока сборы экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова перешагивают отметку в миллиард рублей, мы перечитали этот роман и другие произведения писателя, чтобы найти скрытую в них жизненную мудрость.

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Комментарии
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Ирина Котова
Это жизнь, и она сама научит мудрости, кого хошь
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