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Женщины Мангистау поздравили мужчин с праздником

Женщины Мангистау поздравили мужчин с праздником

Женщины Мангистау, принимающие активное участие в общественной, политической и экономической жизни региона, поздравили мужчин с праздником - Днём   защитника  Отечества, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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