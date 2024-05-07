Женщины Мангистау поздравили мужчин с праздником

Женщины Мангистау, принимающие активное участие в общественной, политической и экономической жизни региона, поздравили мужчин с праздником - Днём защитника Отечества, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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