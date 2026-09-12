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The Eurasia Daily news agency

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Energy market for the week: Saudi Arabia without an oil pipeline, Germany in a gas impasse

Energy market for the week: Saudi Arabia without an oil pipeline, Germany in a gas impasse

The United States attacked five tankers with Iranian oil, and the Houthis seized a port on the Red Sea and stopped the Saudi oil pipeline bypassing the Strait of Hormuz with attacks The Red Sea.

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