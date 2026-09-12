Energy market for the week: Saudi Arabia without an oil pipeline, Germany in a gas impasse

The United States attacked five tankers with Iranian oil, and the Houthis seized a port on the Red Sea and stopped the Saudi oil pipeline bypassing the Strait of Hormuz with attacks The Red Sea.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым