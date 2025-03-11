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Царьград

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В Новосибирской области за время пандемии от COVID-19 умерли более 5 тысяч человек

В Новосибирской области за время пандемии от COVID-19 умерли более 5 тысяч человек

Коронавирус в регион завезли за несколько дней до объявления бедствия мирового уровня.11 марта 2025 года исполняется ровно пять лет со дня объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции.

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