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«Играйте в видеоигры или будьте глупыми. У вас есть только два варианта». Когнитивные способности лучше у геймеров, как показало исследование

«Играйте в видеоигры или будьте глупыми. У вас есть только два варианта». Когнитивные способности лучше у геймеров, как показало исследование

Илон Маск всю жизнь был большим поклонником игр Илон Маск обратил внимание на исследование влияния видеоигр на когнитивные способности и свёл его выводы к двум вариантам.

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