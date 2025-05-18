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Рубио предупредил, что Конгресс может ужесточить санкции против России

Рубио предупредил, что Конгресс может ужесточить санкции против России

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио предупредил, что Конгресс может в ближайшее время ужесточить санкции в отношении Российской Федерации, если не будет достигнут прогресс на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

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