Рубио предупредил, что Конгресс может ужесточить санкции против России

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио предупредил, что Конгресс может в ближайшее время ужесточить санкции в отношении Российской Федерации, если не будет достигнут прогресс на переговорах по мирному урегулированию на Украине.
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