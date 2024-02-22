В Красноярске продают китайский внедорожник за 25 миллионов рублей

В продаже на красноярском авторынке появился китайский внедорожник за 25 миллионов рублей. За такие деньги можно приобрести двухкомантную квартиру в элитном комплексе «SkySeven», а на сдачу — однушку в Черёмушках.
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