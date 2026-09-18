В России стартовали выборы Госдумы и органов власти регионов

Элла Памфилова по видеосвязи приветствовала первых избирателей Первые избирательные участки открылись на Камчатке в единый день голосования 2026 года — так стартовал процесс выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.
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