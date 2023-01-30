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Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили Украине укрепить армию

Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили Украине укрепить армию

Бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме "Путин против Запада" британской вещательной корпорации "Би-би-си" заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести реформу украинской армии, передает ТАСС.

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