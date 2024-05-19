Украинский президент Владимир Зеленский будет доказывать свою легитимность (20 мая 2024 года истекает срок правления) с помощью диктатуры и жестоких мер, которые приведут страну к еще большему внутреннему кризису.
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