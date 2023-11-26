На самолет Леонида Якубовича в Казахстане напали розовые фламинго

Друг телеведущего Леонида Якубовича, полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ Игорь Барсков в эфир программы «Галерея Звезд» рассказал о совместном полете двух друзей, в ходе которого на их самолет напали розовые фламинго.
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