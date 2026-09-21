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Man shot, wounded by U.S. immigration agents in Austin, Texas

A man was shot and wounded Sunday afternoon by a federal immigration agent in Austin, Texas, state and local officials said.

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