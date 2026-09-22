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Царьград

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Минюст США расследует Binance за возможное нарушение санкций Ирана

Минюст США расследует Binance за возможное нарушение санкций Ирана

Министерство юстиции США начало расследование против Binance Holdings Ltd из-за подозрений в нарушении санкций против Ирана.

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