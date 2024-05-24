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Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Визовый режим со всеми!!!300 км канал, кот...
  • Silver Kont
    Поэтому надо уже сейчас ужесточать визовый режим и менять законы о мигрантах! Никаких черножопых тварей с их самками ...300 км канал, кот...
  • Марина Никулина
    И наши правители их впустят. Даже не сомневайтесь300 км канал, кот...

300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа. А вот это - его первый открывшийся участок: А вы думали они дикари, и умеют только по горам с автоматами бегать, да женщин угнетать - согласно той репутации, которую им создали американцы.

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Комментарии
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Марина Никулина
И наши правители их впустят. Даже не сомневайтесь
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9 час.
Silver Kont
Поэтому надо уже сейчас ужесточать визовый режим и менять законы о мигрантах! Никаких черножопых тварей с их самками и выблядками, пусть у себя в кишлаках сидят...
Ответить
7 час.
Александр Зиборов
Визовый режим со всеми!!!
Ответить
44 мин.

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