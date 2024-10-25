Полицейские уличили жителя Краснодарского края в мошенничестве

При проверке сообщения о хищении денег с использованием мобильной связи сотрудники уголовного розыска отдела полиции (Прикубанский округ) УМВД России по городу Краснодару на одной из улиц краевого центра задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.
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