Полицейские уличили жителя Краснодарского края в мошенничестве

При проверке сообщения о хищении денег с использованием мобильной связи сотрудники уголовного розыска отдела полиции (Прикубанский округ) УМВД России по городу Краснодару на одной из улиц краевого центра задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.