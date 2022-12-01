Обращение Комиссии по организации похорон товарища Цзян Цзэминя

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Чтобы выразить несравнимое почтение и глубокое чувство скорби всей партии, армии и всего многонационального народа страны по товарищу Цзян Цзэминю, было решено: Начиная с даты публикации Обращения ко всей партии, армии и всему многонациональному народу страны, до даты проведения траурного собрания в честь товарища Цзян Цзэминя, государственные флаги на площади Тяньаньмэнь, у ворот Синьхуамэнь, над Домом народных собраний, зданиями Министерства иностранных дел в Пекине, Канцелярии по связям Центрального народного правительства КНР в САР Сянган, Канцелярии по связям Центрального народного правительства КНР в САР Аомэнь, а также на территориях посольств и консульств Китая в других странах будут приспущены.