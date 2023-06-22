Русская весна

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Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям

Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал своего конкурента Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями, и поставил в пример своего дядю Джона Кеннеди, который в разгар Холодной войны общался с советским лидером Никитой Хрущевым.

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