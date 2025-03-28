Министерство обороны КНР опровергло клевету G7

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг опроверг заявление "Большой семерки" /G7/, подчеркнув, что Китай проводит политику неприменения ядерного оружия первым и придерживается оборонительной ядерной стратегии.
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