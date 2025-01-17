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Сосуды на задней стенке глаза могут точно предсказать риск инсульта

Сосуды на задней стенке глаза могут точно предсказать риск инсульта

Сосудистый «отпечаток» на светочувствительном слое ткани задней части глаза — сетчатке — может предсказать риск инсульта так же точно, как и традиционные методы, но без необходимости проведения многочисленных инвазивных лабораторных процедур, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Heart.

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