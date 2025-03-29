Добрые и яркие озорные котики - схемы для вязания и вышивки!

Добрый день, дорогие подписчики и читатели канала! Мира, здоровья и ровных петелек вам! От веселых экскурсий по шторам до наглых миссий по краже кусочка курицы с вашей тарелки – да, кошки, несомненно, украшают нашу жизнь.