Добрые и яркие озорные котики - схемы для вязания и вышивки!

Добрый день, дорогие подписчики и читатели канала! Мира, здоровья и ровных петелек вам! От веселых экскурсий по шторам до наглых миссий по краже кусочка курицы с вашей тарелки – да, кошки, несомненно, украшают нашу жизнь.
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