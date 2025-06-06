Еще одна попытка враждебной страны совершить посадку на Луну названа неудачной

Попытка японцев посадить коммерческий космический аппарат на поверхность Луны, похоже, закончилась неудачей в четверг, спустя два года после того, как его предшественник, запущенный той же японской компанией, потерпел крушение в результате неконтролируемого спуска.
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