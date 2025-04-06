Западная «шестерка» брызжет горячей эстонской слюной в своей ненависти к Кремлю Юрий Енцов Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Александр Шатилов Шесть европейских государств заявили о готовности и дальше продолжать, а может, и усиливать санкционное давление на Россию.