Адвокат Добровинский призвал россиян аккуратнее относиться к переводам через Telegram

Адвокат Александр Добровинский обратился к пользователям мессенджера Telegram с призывом внимательнее подходить к денежным переводам через эту платформу после внесения её основателя Павла Дурова в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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