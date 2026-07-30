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Регионы России

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Адвокат Добровинский призвал россиян аккуратнее относиться к переводам через Telegram

Адвокат Добровинский призвал россиян аккуратнее относиться к переводам через Telegram

Адвокат Александр Добровинский обратился к пользователям мессенджера Telegram с призывом внимательнее подходить к денежным переводам через эту платформу после внесения её основателя Павла Дурова в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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