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Царьград

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На побережье Анапы выбросило сгустки пальмового масла - что происходит

На побережье Анапы выбросило сгустки пальмового масла - что происходит

Росприроднадзор ищет источник загрязнения.Скопления вещества белого цвета обнаружили на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской в Анапе и поселком Волна в Темрюкском районе.

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