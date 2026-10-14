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Мировое обозрение

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Песков назвал газетным шумом сообщения о новых мирных инициативах США

Песков назвал газетным шумом сообщения о новых мирных инициативах США

Главное в тезисах: Официальная реакция Кремля: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации западных медиа о новых мирных инициативах Вашингтона «газетным шумом» и вымыслом.

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