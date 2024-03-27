Politico: Байден переключил риторику с Украины на Израиль в критический момент

Президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на палестино-израильскую войну в октябре-декабре 2023 года, предоставив Киеву меньше эфирного времени в "критический момент конфликта".
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