МИД РФ назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости отметил, что Москва не усматривает выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, так как в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно эта страна.