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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские и общественники провели в Михайловском спецучилище беседу о здоровом образе жизни

В Северной Осетии полицейские и общественники провели в Михайловском спецучилище беседу о здоровом образе жизни

Беседу о толерантности, здоровом образе жизни в Михайловском специальном профучилище открытого типа организовали преподаватели и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания.

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