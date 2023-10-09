Справились без Маска: в Белоруссии показали собственный Starlink

Александру Лукашенко представили передовую разработку системы спутникового интернета / © Ivan Derekleev «В Минске точка доступа в интернет, она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда и через роутер Wi-Fi раздает этот интернет», — рассказали президенту республики во время презентации.