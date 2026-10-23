Во время визита в Мадрид президент Аргентины Хавьер Милей назвал главу испанского правительства Педро Санчеса «позорным диктатором» и призвал испанцев «вышвырнуть социалистов пинками» на предстоящих парламентских выборах Фото: Reuters Выступая на экономическом форуме Nueva Economía Fórum, Милей обвинил социалистов в экономическом упадке Испании и противопоставил их политике собственный курс на сокращение государственных расходов и расширение экономической свободы.
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