Во время визита в Мадрид президент Аргентины Хавьер Милей назвал главу испанского правительства Педро Санчеса «позорным диктатором» и призвал испанцев «вышвырнуть социалистов пинками» на предстоящих парламентских выборах Фото: Reuters Выступая на экономическом форуме Nueva Economía Fórum, Милей обвинил социалистов в экономическом упадке Испании и противопоставил их политике собственный курс на сокращение государственных расходов и расширение экономической свободы.