«До сих пор лечусь»: экс-жена Гуфа вспомнила об абьюзивных отношениях с бывшим

Экс-жена рэпера Гуфа Айза вспомнила об издевательствах бывшего парня. Лилуна Ай прокомментировала в личном блоге видео, где девушки рассказывают об отношениях с Егором Кридом, подчеркивая, что они страдали.
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